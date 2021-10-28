РФ може затягнути повернення скіфського золота - Малюська

Росія може затягнути повернення скіфського золота Україні ще на півтора року. Така ситуація може виникнути, якщо РФ оскаржить рішення Апеляційного суду Амстердама, повідомляє Факти.ICTV.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, зазначивши, що на подання касаційної скарги відводиться три місяці. А ще приблизно півтора року справа може розглядатися в касаційній інстанції.