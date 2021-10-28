ПФУ нагадав про доплати до пенсій у листопаді

У листопаді пенсіонери віком від 75 до 80 років отримають доплати до пенсії у розмірі до 400 гривень, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це нагадали у пресслужбі ПФУ. Зазначається, що виплати будуть нараховані для 895,5 тисячі пенсіонерів.

У грудні планується чергове підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що спричинить індексацію соцвиплат і пенсій. Зокрема, збільшиться мінімальна пенсія за віком та буде встановлено доплату за понаднормовий стаж. Розмір мінімальної пенсії з 1 грудня збільшиться для осіб віком від 65-річного віку до 2600 грн.

Уряд збільшив бюджет Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн у зв'язку із фінансуванням пенсій з 1 грудня.