Стартували продажі першого у світі літаючого мотоцикла

Японська компанія ALI Technologies представила літаючий мотоцикл Xturismo, здатний протриматися в небі 40 хвилин. Перевозити байк може лише одну людину, повідомляє Обозреватель.

Як розповіла NekkeiAsia, під час демонстрації мотоцикл піднявся над землею на кілька метрів і здійснив політ, який тривав близько півтори хвилини. При цьому, як зазначили в компанії, мотоцикл може розганяти швидкість до 100 км/год. ﻿

Його конструктори повідомили, що апарат працює від двигунів внутрішнього згоряння і запускає роботу двох великих несучих пропелерів. Загальна вага байка складає 300 кг.

Говорячи про призначення мотоцикла в ALI Technologies зазначили, що він може служити не лише розвагою, а й виконувати певні функції у рятувальних операціях та "пройти там, де людині чи автомобілю це зробити важко".

Потужностей виробництва вистачить, щоб збирати до 200 апаратів на рік. Джерело: A.L.I. Technologies

Максимальна тривалість польоту близько 40 хвилин. Джерело: Ken Kobayashi

В ідею стартапу вже інвестували такі компанії, як Kyocera та Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital. Джерело: Ken Kobayashi

Розробники апарату почали приймати заявки на нього. Вони планують випускати на рік близько 200 штук таких мотоциклів, але можуть переглянути кількість моделей, залежно від попиту на Xturismo. Першу партію буде представлено покупцям уже в другій половині 2022 року. Ціна Xturismo для попереднього замовлення приблизно 77,7 млн єн, або $682 тис.

Компанія розраховує, що це буде перший літаючий мотоцикл з електроприводом, який можна використовувати на дорогах загального користування. Стартап намагається отримати автомобільні номери для свого виробу.

Компанія A.L.I. Technologies Inc. зі штаб-квартирою в Токіо існує з 2016 року і займається розробкою літальних апаратів з вертикальним зльотом як безпілотних, так і з ручним керуванням.