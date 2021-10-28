У Рівному лікарні "забиті" хворими на COVID-19
У Рівному медустанови, які приймають на лікування хворих на коронавірусну інфекцію, практично повністю заповнені. У місті ухвалили рішення нових ковід-пацієнтів доставляти до медзакладів області, повідомляє Корреспондент.
"Найвищий рівень захворюваності в Рівненському районі. Хворих із Рівного доставлятимуть до лікарні Клеваня", - зазначили в пресслужбі Рівненської обласної державної адміністрації.
Як зазначили в адміністрації, завантаженість в обласних лікарнях становить 76%, зайнято 52% кисневих точок. Для лікування COVID-хворих оперативно додані ліжка у трьох лікарнях – Корці, Радивилові, Млинові.
Ще дві лікарні - у Володимирці та обласному госпіталі ветеранів війни - чекають на погодження з МОЗ.
"Міські лікарні зайняті", - сказала під час брифінгу координатор вакцинації на Рівненщині Олена Гандзюк.