В Україні покращуватимуть якість питної води

Українська влада має намір покращити якість питної води у країні. Для цих потреб із бюджету виділять один млрд грн. Про це у середу, 27 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки до Донецької області, повідомляє Корреспондент.

"У проєкті бюджету на 2022 рік планується направити 1 млрд грн на програму "Питна вода України". Значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах мають зношений стан, що погано впливає на якість води. Ситуацію необхідно змінювати" ﻿, - цитує прес-служба Кабміну. слова Шмигаля.

У ході візиту він ознайомився з перебігом ведення капітального ремонту другого Донецького водопроводу у Слов'янському районі, який має бути закінчений у квітні 2022 року.

"Це покращить якість послуг централізованого питного водопостачання населенню міст Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та інших населених пунктів Слов'янського та Костянтинівського районів" , - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що із Державного фонду регіонального розвитку на ремонт ділянки водопроводу було виділено 102,2 млн грн 2020 року та 71,8 млн грн - 2021-го. Окрім того, з обласного бюджету на цей проєкт було направлено 11,3 млн грн у 2020 році та 7,9 млн грн.