День бабусь та дідусів 2021: привітання, зворушливі листівки

У четвер, 28 жовтня, в Україні та інших країнах світу відзначають День бабусь та дідусів. Це тепле сімейне свято символізує зв'язок між старшим поколінням, онуками та правнуками, повідомляє Обозреватель.

Щороку цього дня заведено вітати бабусь та дідусів, дарувати їм листівки, квіти та подарунки. Далі добірка зворушливих привітань та листівок.

Історія Дня бабусь та дідусів

Окреме свято, присвячене бабусям та дідусям, запропонували відзначати 2009 року в Нідерландах, коли місцеве квіткове бюро висунуло ідею дарувати старшим представникам родини горщики з живими квітами. Коріння символізує старше покоління сім'ї, а молоді паростки – молоде.

Зворушливі привітання до Дня бабусь та дідусів

Бабусь та дідусів коханих

З цим святом ніжно вітаємо,

Днів вам найсвітліших і найщасливіших

На всі роки щиро бажаємо.

Щоб на ваше міцне здоров'я

Скарги повік не надходили,

І завжди турботою та любов'ю

Вас рідні онуки оточували.

***

З днем бабусь та дідусів

Хочем привітати вас,

Побажати вам здоров'я,

Кохання, як у перший раз,

Нехай промінчиками щастя

Наповниться ваш дім,

Достаток та удача

Завжди живуть хай в нім!

***

Кохані наші, улюблені дідусі та бабусі, вітаємо вас з вашим днем і хочемо подякувати вам за любов, мудрість та терпіння, які ви даруєте своїм онукам та дітям. Бажаємо вам, рідні наші, міцного здоров'я, взаємного кохання та сімейного щастя, щоб онуки любили та цінували, а діти були вдячні та завжди про вас пам'ятали.

Листівки та картинки до Дня бабусь та дідусів

Картинка до Дня бабусь та дідусів. Джерело: tviysvit.com.ua

Відео до Дня бабусь та дідусів