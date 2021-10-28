В лікарнях з наступного року з'явиться жестова українська мова

З наступного року до лікарень будуть висуватися вимоги щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову. Про це на засіданні Ради безбар'єрності заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

"За ініціативою МОЗ з 1 січня 2022 року Кабінетом міністрів встановлено вимогу до лікарень, які бажають укласти договір з НСЗУ, щодо підтвердження можливостей перекладу на українську жестову мову. Це реальна вимога, і вона має свій результат. Наприклад, в Харкові наразі забезпечено засобами комунікації слабочуючих людей 87 закладів охорони здоров'я міста" , - сказав Ляшко.

Також, за його словами, 3 045 закладів охорони здоров'я, які законтрактовані НСЗУ, подали висновки про доступність будівель та приміщень для людей з інвалідністю, облаштовані пандуси, спеціальні ліфти, підйомники тощо.

Також міністр додав, що в МОЗ продовжується робота над розвитком системи Централь 103, буде передбачена можливість виклику невідкладної допомоги неголосовим способом. Окрім цього, за його словами розпочато роботу щодо впровадження через додаток Дія можливості виклику невідкладної допомоги.

Ляшко нагадав, що в межах програми "Велике будівництво", МОЗ узгодило на наступний рік концепти медичного завдання для 48 лікарень.