Бразильська генпрокуратура отримала доповідь із звинуваченнями на адресу Болсонару

Комісія Федерального сенату Бразилії (верхня палата парламенту) в середу передала генпрокуратурі доповідь про боротьбу уряду з пандемією, де містяться звинувачення на адресу президента країни Жаїра Болсонару. Про це заявила у середу пресслужба відомства, повідомляє ТАСС.

"Ця комісія вже принесла результати. У нас є скарги, розпочато кримінальні та цивільні процеси, є чиновники, які були відправлені у відставку. Отримання цих матеріалів, у яких згадані особи, підсудні спеціальної юрисдикції, дозволить нам прискорити оцінку подій, які можуть бути визнані каральними діяннями" , - наводить пресслужба слова генпрокурора Аугусту Араса.

Відомство має 30 днів на розгляд доповіді та висування звинувачення щодо глави держави.