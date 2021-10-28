Франція звинуватила родичів Лукашенко у торгівлі людьми

Франція звинуватила родину самопроголошеного правителя Білорусі Олександра Лукашенко в організованій торгівлі людьми, повідомляє Deutsche Welle.

Родичі Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів із країнами Європейського Союзу, заявив у середу, 27 жовтня, державний секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон, не назвавши конкретних імен. За його словами, мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС.

Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи, вважає Бон. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.