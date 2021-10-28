У поліції розповіли про допит винуватця ДТП у Харкові
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський нічого не говорить на допиті. Слідство розцінює це як небажання співпрацювати, повідомляє Обозреватель.
Хлопець посилається на 63-ю статтю Конституції України. Це може бути лінія захисту від адвокатів затриманого, пояснив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж в ефірі телеканалу "Дом".
Наразі неповнолітній перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчий та прокурор вручили йому підозру. Чиж зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, що ДТП влаштував саме Харківський.
Заступник начальника поліції додав, що слідство у справі смертельної аварії врахує, що у 2019 році підозрюваний вчинив стрілянину в супермаркеті з травматичного пістолета. Тоді суд ухвалив вирок два роки, але зі звільненням від покарання терміном на один рік. Цей факт долучать до справи та використовуватимуть у доказах.