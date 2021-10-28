У поліції розповіли про допит винуватця ДТП у Харкові

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський нічого не говорить на допиті. Слідство розцінює це як небажання співпрацювати, повідомляє Обозреватель.

Хлопець посилається на 63-ю статтю Конституції України. Це може бути лінія захисту від адвокатів затриманого, пояснив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж в ефірі телеканалу "Дом".

Наразі неповнолітній перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчий та прокурор вручили йому підозру. Чиж зазначив, що правоохоронці мають достатньо доказів, що ДТП влаштував саме Харківський.

Харківський був за кермом Infiniti.

Заступник начальника поліції додав, що слідство у справі смертельної аварії врахує, що у 2019 році підозрюваний вчинив стрілянину в супермаркеті з травматичного пістолета. Тоді суд ухвалив вирок два роки, але зі звільненням від покарання терміном на один рік. Цей факт долучать до справи та використовуватимуть у доказах.