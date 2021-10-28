Курс валют НБУ на 28 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 27 октября, упал на 5 коп до 26.37 за 1 доллар.
Курс евро упал на 3 коп до 30.64 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.76 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 36.26 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 28.73 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 6.63 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.371200
|EUR
|Евро
|30.644700
|RUB
|Рубль
|0.376170
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.255100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.725200
|PLN
|Польский злотый
|6.632600