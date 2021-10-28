Маск розкритикував "податок на мільярдерів" від демократів

Ілон Маск, який на цьому тижні очолив рейтинг мільярдерів за версією Forbes, обрушився з критикою на запропонований демократами в конгресі США "податок на мільярдерів", повідомляє РИА Новости.

Маск відповів на твіт, автор якого запропонував шаблон для листа від виборця до свого представника в конгресі. У листі законодавців закликають не підтримувати пропозицію сенатора Рона Уайдена оподаткувати нереалізований приріст капіталу.

Автор листа пише, що якщо почати оподатковувати зростання стану мільярдерів, незабаром конгрес візьметься за мільйонерів, а потім і за власників скромних інвестицій.