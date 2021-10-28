В ООН заявили про рекордну кількість біженців через конфлікти у світі
Число внутрішньо переміщених осіб у результаті конфліктів у світі досягло 48 млн, що є рекордним показником. Про це заявила спецдоповідач ООН із внутрішньо переміщених осіб Сесілья Хіменес-Дамарі, виступаючи у Третьому комітеті Генеральної асамблеї всесвітньої організації, повідомляє ТАСС.
"Кількість людей, змушених переміщатися зі своїх місць через збройні конфлікти та насильство, досягла у світі 48 млн, що є найвищим показником коли-небудь реєстрованим, - зазначила спецдоповідач. - В умовах ускладненого характеру збройних конфліктів та повсюдного насильства стає все важче забезпечувати дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини".
За словами Хіменес-Дамарі, конфліктні ситуації та насильство у світі також можуть посилюватися стихійними лихами, що призводять до переміщення населення і, починаючи з 2020 року, пандемією.