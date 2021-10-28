Глава Тайваню заявила про наростаючу загрозу від Китаю

Глава адміністрації Тайваню Цай Інвень заявила в інтерв'ю телеканалу CNN, що загроза з боку Китаю зростає з кожним днем, і зазначила, що вірить у підтримку США у разі нападу, повідомляє РИА Новости.

На її думку, для зниження рівня непорозуміння між Тайванем і Китаєм було б корисним розширення комунікації.

"Ми можемо сісти за стіл переговорів та поговорити про наші розбіжності" , - зазначила вона.

Вона також висловила думку, що США підтримають Тайвань "у разі нападу з материка".

Американський закон 1979 року встановлює підтримку принципу єдиного Китаю, проте передбачає військову допомогу США Тайваню.