Вчені назвали способи, які допоможуть очистити легені вдома
Методи очищення легенів будуть корисні не тільки курцям, але і людям, які регулярно дихають забрудненим повітрям, а також тим, у кого є хронічні захворювання, які впливають на дихальну систему. Йдеться про астму, хронічну обструктивну хворобу легень і муковісцидоз, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Способи очистити легені
Інгаляційна терапія
Парові інгаляції водяною парою відкриють дихальні шляхи і допоможуть легким вивести слиз. Вдихання водяної пари може принести швидке полегшення і допомогти людям легше дихати.
Контрольований кашель
Кашель - це природний спосіб позбавлення організму від токсинів, що скупчилися в слизу. Контрольований кашель розріджує надлишок слизу в легенях, направляючи його вгору по дихальних шляхах.
Лікарі рекомендують людям з хронічною обструктивною хворобою легенів виконувати цю вправу, щоб очистити легені:
- сядьте на стілець, розслабте плечі, поставивши обидві ноги на підлогу
- складіть руки на животі
- повільно вдихніть через ніс
- повільно видихніть, нахиляючись вперед, впираючись руками в живіт
- кашляйте 2 або 3 рази на видиху, тримаючи рот відкритим
- повільно вдихніть через ніс
- відпочиньте і повторіть при необхідності.
Злити слиз з легких
Постуральний дренаж передбачає лежання в різних положеннях для видалення слизу з легенів під дією сили тяжіння. Ця практика може поліпшити дихання і допомогти в лікуванні або профілактиці легеневих інфекцій.
Техніки постурального дренажу розрізняються в залежності від положення:
1. На спині
- Ляжте на підлогу або на ліжко.
- Підкладіть подушки під стегна, щоб груди були нижче стегон.
- Повільно вдихніть через ніс і видихніть через рот. Кожен видих повинен тривати вдвічі довше, ніж вдих, що називається диханням 1:2.
- Продовжуйте протягом декількох хвилин.
2. На боці
- Ляжте на бік, поклавши голову на руку або подушку.
- Підкладіть подушки під стегна.
- Практикуйте дихальну схему 1:2.
- Продовжуйте протягом декількох хвилин.
- Повторіть з іншого боку.
3. На животі
- Покладіть стопку подушок на підлогу.
- Ляжте животом на подушки. Не забувайте тримати стегна вище грудей.
- Складіть руки під головою для підтримки.
- Практикуйте дихальну схему 1:2.
- Продовжуйте протягом декількох хвилин.
Фізичні вправи
Регулярні вправи не тільки поліпшать ваше фізичне і психічне здоров'я людей, але і знизять ризик багатьох захворювань, включаючи інсульт і серцеві захворювання.
Справа в тому, що фізичні вправи змушують м'язи працювати інтенсивніше, і це збільшує частоту дихання, що призводить до більшого припливу кисню до м'язів.
Також в організмі поліпшується кровообіг, завдяки чому організм ефективніше видаляє надлишку вуглекислого газу, який організм виробляє під час тренувань.
Зелений чай
У зеленому чаї багато антиоксидантів, а вони допомагають зменшити запалення в легенях. Ці сполуки можуть навіть захистити легеневу тканину від шкідливого впливу вдихання диму.
Недавнє дослідження, в якому взяли участь понад 1000 дорослих в Кореї, показало, що люди, які випивали не менше 2 чашок зеленого чаю в день, мали кращу функцію легенів, ніж ті, хто не пив нічого.
Протизапальні продукти
Запалення дихальних шляхів може утруднити дихання і викликати відчуття тяжкості. Вживання в їжу протизапальних продуктів може зменшити запалення і полегшити ці симптоми.
До продуктів, які допомагають боротися із запаленням, відносяться:
- куркума
- зелень
- вишня
- чорниця
- оливка
- волоський горіх
- боби
- сочевиця