Вчені назвали способи, які допоможуть очистити легені вдома

Методи очищення легенів будуть корисні не тільки курцям, але і людям, які регулярно дихають забрудненим повітрям, а також тим, у кого є хронічні захворювання, які впливають на дихальну систему. Йдеться про астму, хронічну обструктивну хворобу легень і муковісцидоз, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Способи очистити легені

Інгаляційна терапія

Парові інгаляції водяною парою відкриють дихальні шляхи і допоможуть легким вивести слиз. Вдихання водяної пари може принести швидке полегшення і допомогти людям легше дихати.

Контрольований кашель

Кашель - це природний спосіб позбавлення організму від токсинів, що скупчилися в слизу. Контрольований кашель розріджує надлишок слизу в легенях, направляючи його вгору по дихальних шляхах.

Лікарі рекомендують людям з хронічною обструктивною хворобою легенів виконувати цю вправу, щоб очистити легені:

сядьте на стілець, розслабте плечі, поставивши обидві ноги на підлогу

складіть руки на животі

повільно вдихніть через ніс

повільно видихніть, нахиляючись вперед, впираючись руками в живіт

кашляйте 2 або 3 рази на видиху, тримаючи рот відкритим

повільно вдихніть через ніс

відпочиньте і повторіть при необхідності.

Злити слиз з легких

Постуральний дренаж передбачає лежання в різних положеннях для видалення слизу з легенів під дією сили тяжіння. Ця практика може поліпшити дихання і допомогти в лікуванні або профілактиці легеневих інфекцій.

Техніки постурального дренажу розрізняються в залежності від положення:

1. На спині

Ляжте на підлогу або на ліжко.

Підкладіть подушки під стегна, щоб груди були нижче стегон.

Повільно вдихніть через ніс і видихніть через рот. Кожен видих повинен тривати вдвічі довше, ніж вдих, що називається диханням 1:2.

Продовжуйте протягом декількох хвилин.

2. На боці

Ляжте на бік, поклавши голову на руку або подушку.

Підкладіть подушки під стегна.

Практикуйте дихальну схему 1:2.

Продовжуйте протягом декількох хвилин.

Повторіть з іншого боку.

3. На животі

Покладіть стопку подушок на підлогу.

Ляжте животом на подушки. Не забувайте тримати стегна вище грудей.

Складіть руки під головою для підтримки.

Практикуйте дихальну схему 1:2.

Продовжуйте протягом декількох хвилин.

Фізичні вправи

Регулярні вправи не тільки поліпшать ваше фізичне і психічне здоров'я людей, але і знизять ризик багатьох захворювань, включаючи інсульт і серцеві захворювання.

Справа в тому, що фізичні вправи змушують м'язи працювати інтенсивніше, і це збільшує частоту дихання, що призводить до більшого припливу кисню до м'язів.

Також в організмі поліпшується кровообіг, завдяки чому організм ефективніше видаляє надлишку вуглекислого газу, який організм виробляє під час тренувань.

Зелений чай

У зеленому чаї багато антиоксидантів, а вони допомагають зменшити запалення в легенях. Ці сполуки можуть навіть захистити легеневу тканину від шкідливого впливу вдихання диму.

Недавнє дослідження, в якому взяли участь понад 1000 дорослих в Кореї, показало, що люди, які випивали не менше 2 чашок зеленого чаю в день, мали кращу функцію легенів, ніж ті, хто не пив нічого.

Протизапальні продукти

Запалення дихальних шляхів може утруднити дихання і викликати відчуття тяжкості. Вживання в їжу протизапальних продуктів може зменшити запалення і полегшити ці симптоми.

До продуктів, які допомагають боротися із запаленням, відносяться: