Свята в листопаді 2021 в Україні: православний церковний календар

У листопаді 2021 року православні та греко-католики України відзначають кілька великих християнських свят, таких як, зокрема, Казанської ікони Божої Матері, мучениці Параскеви та Собор Архістратига Михаїла, повідомляє Обозреватель.

Крім того, наприкінці осені розпочинається Різдвяний піст, встановлений на честь великого свята Різдва Христового. Детальний церковний календар на листопад 2021 року – далі в матеріалі.

Церковні свята в листопаді 2021 року

4 листопада – святкування Казанської ікони Божої Матері, Дмитрівська батьківська субота

Казанська ікона Божої Матері – одна з найбільших святинь православної церкви.

Дмитрівська батьківська субота – день загального поминання померлих.

6 листопада – ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість"

Ця ікона Богородиці відома з 17 століття, коли від неї звершилося чудесне зцілення сестри патріарха Іова Євфимії.

8 листопада – Дмитра Солунського

Димитрій Солунський – святий великомученик 3-4 століть, постраждав за часів імператора Діоклетіана.

10 листопада – мучениці Параскеви П'ятниці

Свята Параскева Іконійська – християнська великомучениця третього століття.

12 листопада – Озерянської ікони Божої Матері

Озерянська ікона Божої Матері – чудотворна ікона Богородиці, головна святиня та покровителька Харкова та всієї Слобожанщини.

14 листопада – святих чудотворців Косми та Даміана та матері їхньої Феодотії

За переказами, безсрібники та чудотворці Косма та Даміан Асійські жили не пізніше шостого століття в Азії. Їхня мати, преподобна Феодотія, виховала синів у християнській вірі.

21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

Це велике православне свято відзначається на честь небесних безтілесних сил на чолі з архангелом Михаїлом.

22 листопада – ікони Божої Матері "Скоропослушниця"

Ця чудотворна ікона була написана на горі Афон. Зберігається в монастирі Дохіар.

26 листопада – святого Іоанна Золотоуста

Іоанн Златоуст – святий 4-5 століть, архієпископ Константинопольський, один з трьох Вселенських святителів та вчителів поряд зі святителями Василем Великим та Григорієм Богословом.

27 листопада – апостола Пилипа

Цього дня церква вшановує пам'ять одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

28 листопада – початок Різдвяного посту

Цей піст присвячено святу Різдва Христового. Його суть – не тільки в стриманості від їжі, а й у боротьбі з гріхами.

29 листопада – апостола та євангеліста Матвія

Матвій – один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, вважається автором першого канонічного Євангелія.

Церковні пости в листопаді 2021 року

Одноденні пости – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 та 26 листопада.

Різдвяний пост – багатоденний суворий пост, який щорічно триває з 28 листопада до 6 січня.