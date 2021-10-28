Онлайн кредитування – зручний спосіб отримання позики за кілька кліків

Кредит онлайн – нова послуга МФО (мікрофінансових організацій) в Україні. Для подання заявки не потрібен пакет документів, поручителі або довідка про доходи. Кредитуються всі категорії населення, зокрема пенсіонери, військовослужбовці, тимчасово непрацюючі громадяни тощо. Спробувати взяти позику можуть і громадяни з поганою кредитною історією. Клієнт отримує максимум вигоди із мінімальними зусиллями.

На які умови кредитування звернути увагу

Ключова умова видачі – вік позичальника має бути від 18 років.

З документів, щоб отримати кредит на картку, потрібно надати:

паспорт громадянина України;

інн;

декларацію про доходи за останні півроку (стосується лише приватних підприємців).

Крім того, для подання заявки потрібно мати при собі активну банківську картку та мобільний телефон, який підтримує підключення до Інтернету.

Доступний ліміт до видачі позики коштує від 500 до 50000 грн. Термін погашення суми боргу становить 84 дні – 30 місяців. Річна процентна ставка за кредитом – від 230%.

Довідку про доходи надавати необов'язково. Лояльний підхід до кредитування дозволив звести кількість відмов щодо видачі позики до мінімуму.

Як взяти кредит на картку

Кредит онлайн на карту починати оформляти потрібно з вибору суми позики, терміну погашення. Зробити це зручно на сайті МФО через кредитний калькулятор.

Заповнювати заявку на кредит потрібно у такому порядку:

Ввести анкетні дані, а саме ПІБ, місце проживання та прописки, місце роботи, рівень доходу на місяць, сімейний стан тощо. Закріпити сканкопії сторінок паспорта (першою з фотографією та останньою з пропискою), інн. Зробити фото із першої сторінки українського паспорта. Вказати дані картки банку, куди потрібно, щоб зарахувалися кредитні гроші. Перевірити правильність зазначених даних. Надіслати заявку на роботу.

Обробка заявки відбувається досить швидко і займає трохи більше 20 хвилин. У разі схвалення заявки клієнт отримує смс на свій фінансовий номер телефону, вказаний під час заповнення анкети. Після чого потрібно в електронному вигляді підписати кредитний договір, де буде прописано суму позики, порядок та термін погашення.

Далі позичальник проходить процес верифікації банківської картки. Це є підтвердженням того, що картку дійсно використовує її законний власник. Після закінчення успішної верифікації гроші надходять на картку. Клієнт може вже їх отримувати, використовувати у своїх цілях.

Слідкувати за кредитом, погашати його позичальник може через особистий кабінет.

Також є можливість дострокового погашення кредиту або його пролонгації.

Переваги оформлення кредиту на картку

Онлайн кредитування надає клієнтам цілу низку вигод та плюсів. Серед основних із них:

оформити позику можна у будь-який час та в будь-якому зручному місці;

не потрібно спеціально їхати до офісу компанії;

швидка подача та обробка заявки;

мінімальний пакет документів;

кількість відмов за кредитом мінімальна;

лояльні умови кредитування всім категоріям населення;

наявність власного кабінету, де можна відстежувати стан кредиту;

не потрібна довідка про доходи;

можливість погашення через ТЗН, особистий кабінет, інтернет-банкінги;

послуга пролонгації кредитного договору;

система знижок для постійних клієнтів

Оформлення кредиту в режимі онлайн - чудова можливість отримання позики

на вигідних умовах за мінімальних витрат часу.