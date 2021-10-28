В Україні з'явилися шкільні автобуси з новою зовнішністю

Шкільний автопарк Рівненської області нещодавно поповнили 15 новеньких автобусів Богдан А22412. Вони виготовлені на Луцькому автоскладальному заводі N1 компанії "Богдан Моторс", повідомляє Автоцентр.

Машини з оновленою носовою частиною з вертикально розташованою світлотехнікою Nolden і Hella з'явилися ще восени минулого року. Зараз автобуси набули оригінального забарвлення, з чорною окантовкою фар, яка робить машини зорово ще більш привабливими.

Транспорт закуплено за кошти освітньої субвенції з Держбюджету – а це понад 21 млн грн., а також завдяки співфінансуванню місцевої влади. Кожна з 15 територіальних громад отримала автобусом. Вартість однієї машини – 1 млн. 620 тис. грн.

Найбільше машин з нової партії пішло до Варашського району – 6 од., 5 до Рівненського і ще по два – до Сарнінського та Дубинського.

На сьогодні в області працює вже 256 шкільних автобусів. Потреба наступні роки становить близько 70 штук. Нові автобуси відповідають усім вимогам, зокрема наявності ременів безпеки на пасажирських сидіннях.

У салоні – 29 місць для сидіння. Також є датчики, які не дають машині рушити при відкритих дверях.

Потреба таких машин зростає, оскільки протяжність пішої зони для школярів скоротили з трьох до двох км.

Модель Богдан А22412 довжиною 8210 мм виконана на агрегатній базі Ashok Leyland і оснащується 6-циліндровим дизельним двигуном 5,75 л і потужністю 167 к. с. П'ятиступінчаста механічна КП та кермо виготовлені за ліцензією ZF. Підвіска коліс – залежна, передня на ресорах, задня на пневмобалонах.