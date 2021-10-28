Нафта Brent подешевшала майже на 2%

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватись у четвер на даних про підвищення запасів палива в США минулого тижня, повідомляє "Интерфакс".

Крім того, тиск на ринок чинили новини про те, що Іран може незабаром відновити переговори щодо ядерної програми.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:06 подешевшали на $1,57 (на 1,86%) – до $83,01 за барель. У середу їхня ціна впала на $1,82 (на 2,1%) і склала на закриття $84,58 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $1,39 (на 1,68%) - до $81,27 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $1,99 (на 2,4%) і склала $82,66 за барель.

Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 4,27 млн барелів - до 430,81 млн барелів, повідомило міністерство енергетики країни в середу.

Опитані S&P Global Platts аналітики прогнозували скорочення на 100 тис. барелів.

Резерви бензину знизилися на 1,99 млн барелів і склали 215,75 млн барелів, дистилятів - на 432 тис. барелів, до 124,96 млн барелів.

Тим часом запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, впали на 3,9 млн барелів - до 27 млн барелів, що є мінімумом з жовтня 2018 року.