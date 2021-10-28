Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу зростання безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинилося. Під тиском пропозиції валюти котирування почали знижуватися, і Національному банку довелося вийти з великою інтервенцією на покупку, щоб обмежити зміцнення гривні.

У четвер угод на міжбанку буде ще більше: до кінця місяця залишилося лише два дні, продавці та покупці намагатимуться провести необхідні операції сьогодні, не залишаючи їх на останній день. Співвідношення між попитом та пропозицією вирівняється, різких коливань не повинно бути. Але все ж таки Національний банк уважно спостерігатиме за тим, що відбувається, і реагуватиме на будь-які суттєві зміни ситуації.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,30/26,40 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва вчора протягом дня знизилася на 5 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,47-26,48 гривні, а надвечір – уже по 26,42-26,43 гривні. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 26,43-26,44 гривень. Далі все залежатиме від розвитку ситуації на міжбанку. Куди піде безготівковий долар, туди за ним піде і готівка. Є ймовірність, що долар упродовж дня може подешевшати до 26,40 гривень.

Євро на FOREX у середу робив різкі рухи вгору-вниз, то піднімаючись до позначки 1,1624 долара, то опускаючись до 1,1583. Вранці четверга євро торгується у діапазоні 1,1589-1,1609 долара. Готівковий долар учора протягом дня подешевшав із 30,65-30,68 до 30,60-30,62 гривень. Сьогодні продаж стартує із 30,60-30,65 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. При цьому першочергову роль відіграватиме поведінка готівкового долара: євро копіюватиме траєкторію курсу.

Російський рубль у середу впав до 70,70 рублів за долар на тлі корекції світових цін на нафту, що почалася. Вранці четверга він торгується у діапазоні 70,50-70,70 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора подорожчав ще на 2 копійки, до 3,75-3,77 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною, не виключена поява пропозицій по 3,73-3,74 гривні, але вони будуть нечисленні і на невеликих обсягах.