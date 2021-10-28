Опубліковано відео з салону Infiniti за хвилини до смертельної ДТП

У мережі показали відео, зняте в салоні автомобіля Infiniti за лічені хвилини до кривавої ДТП у Харкові, що забрала життя однієї людини, повідомляє УНІАН.

Запис вдалося отримати активістам з телефонів пасажирів авто.

На опублікованих кадрах чутно, як розмовляє Микола Харківський - місцевий "мажор", який перебував за кермом. Розмова супроводжується нецензурною лексикою.

"Зараз, я скажу, коли 200 буде" , - говорить він і машина починає стрімко розганятися.

Після водій повідомляє про подолання позначки в 180 км/год і наближення до "червоного" світлофора. На іншій частині відео можна побачити, що авто, яке мчить по практично порожній дорозі, ледь не влітає в іншу машину.

"Ми їхали десь 160... А, 200 ми їхали" , - каже водій, на що отримує схвальну відповідь від дівчини.

Увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія. Водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з Chevrolet. За кермом перебував 16 - річний підліток - Микола Харківський.

В результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti - двоє хлопців 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами були доставлені в лікарню.

Затриманий водій Infiniti відмовився давати свідчення. За деякими даними, незабаром він може потрапити під амністію. Батько зловмисника стверджує, що він "не мажор", а також припускає, що за кермом міг перебувати не його син, а інша людина.