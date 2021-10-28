Біля Торонто літак приземлився посеред автобану
Біля Торонто, Канада, легкомоторний пасажирський літак вимушено приземлився на завантаженому автобані. Про це, з посиланням на CBC News, повідомляє Корреспондент.
Літак вилетів з аеропорту Маркхама в передмісті Торонто, проте через кілька хвилин після зльоту зазнав технічних проблем. Зрозумівши, що технічної здатності повернутися в аеропорт немає, пілот та інструктор вирішили посадити літак на 10-смуговий відрізок автостради поблизу Торонто.
У результаті ніхто не постраждав, літак чи автомобілі не отримали пошкоджень. Рух трасою на деякий час було зупинено, поки літак не евакуювали з дороги.