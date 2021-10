Біля Торонто літак приземлився посеред автобану

???? New footage з нашої CCTV камери з приводу плану, що зроблено емергенці landing eastbound на 407 ETR є just west of Woodbine це варення! План, що він був переміщений з фону і нашого ладу є в процесі відновлення всіх ланів. pic.twitter.com/DlSDZBTEoz