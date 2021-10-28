Інспектори митниці підозрюються у службовій недбалості зі збитком у 20 млн

Двом інспекторам Державної митної служби повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), яка завдала державі понад 20 млн грн шкоди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, посадові особи одного з митних постів Черкаської митниці неправильно визначали митну вартість квадроциклів і трициклів, що імпортуються суб'єктом господарської діяльності. У результаті сума митних платежів була занижена в 3-4 рази. Таким чином, державі завдано понад 20 млн грн збитків", - вказано в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним заходів та усунення з посад.

Досудове розслідування провадиться слідчими Державного бюро розслідувань.