Прилив сил без кави: лікар назвала кращі природні стимулятори

Адаптогени - це природні стимулятори. Вони допомагають пристосовуватися до зовнішніх несприятливих факторів і зменшують силу від їх впливу, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Вони допомагають відновитися після стресу, переохолодження, фізичної перевтоми, важких захворювань, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. А ще - відчути прилив сил без кави.

Надаючи вплив на всі органи і системи, адаптогени здатні і посилювати, і послаблювати певні функції організму в залежності від його потреб. Допомагають досягти балансу по самопочуттю, настрою, психічного стану, фізичним можливостям.

Збудлива дія від рослинних адаптогенів не має побічних ефектів у вигляді безсоння, втоми і т. п., як від лікарських засобів, що призначаються в подібних ситуаціях.

Розділяти справжні і псевдоадаптогени. Істинні впливають на імуно-нейроендокринну систему і гіпоталамо-гіпофізарно - надниркову вісь (родіола рожева, ашвагандха).

Псевдоадаптогени не мають всіх властивостей істинних, але можуть використовуватися в якості тонизуючих засобів в разі непереносність або наявності протипоказань до основних (цикорій, солодка).