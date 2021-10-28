Чому в Україні почастішали землетруси і чи чекати на катастрофи

У жовтні в Україні сталося кілька землетрусів. Остання з них – у Закарпатській області. Усього з початку року підземні поштовхи зафіксували вже 17 разів – на заході, півдні та сході країни, повідомляє Страна UA.

Це явне збільшення сейсмічної активності – за весь минулий рік було менше землетрусів.

Цьогорічні землетруси

За даними Головного центру спеціального контролю, який моніторить землетруси в Україні у 2021 році було зафіксовано 17 випадків. Статистика по місяцях така:

жовтень - 4 випадки підземних поштовхів (торік був один),

вересень – 3 випадки;

липень – 2 випадки;

червень – 2 випадки;

травень – 1 випадок;

березень - 2 випадки;

лютий – 1 випадок;

січень – 2 випадки.

Усього 17 землетрусів за неповний рік - тоді як за весь 2020-й було 16 випадків.

На початку року трохи потрясло Захід України. У січні слабкі поштовхи магнітудою менше ніж 2 бали сейсмографи зафіксували у закарпатській та Львівській областях. Більшість людей відчувають землетруси, сила яких від 3 балів та вище.

У квітні до Одеської області докотилися відлуння румунського землетрусу. Його могли відчути люди, які мешкають на останніх поверхах багатоповерхівок.

У вересні землетрус магнітудою 3,3 бали спостерігали на Донеччині - за 12 кілометрів від міста Добропілля. За оцінками фахівців, реальної небезпеки не було.

А ось землетрус під Тернополем магнітудою 4,3 бали, який також стався у вересні, вже був відчутним. Поштовхи відчувалися за 100 кілометрів – не лише у Тернопільській, а й у Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. "Прокинувся від шуму у шафі з посудом" , - розповів один із очевидців в Івано-Франківську.

У жовтні підземні двобальні поштовхи зафіксували на Прикарпатті, а наприкінці місяця на Закарпатті у районі міста Виноградів (Берегівський район). Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,1 бала. Його могли відчути окремі люди усередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Чи загрожують Україні руйнівні землетруси?

Один із найбільш руйнівних землетрусів в Україні стався майже сто років тому.

У червні 1927 року шестибальні підземні поштовхи потрясли південний берег Криму. Загиблих не було, руйнувань теж, але деякі будівлі, особливо на околицях Севастополя, вкрилися тріщинами, а в горах сталися обвали. Піднялася паніка, з півострова виїхала більшість туристів.

У вересні того ж року південний берег Криму струснув уже серйозніше. Осередок землетрусу був у районі Ялти.

Наближення стихії першими помітили рибалки. За абсолютно тихої погоди поверхня моря раптом покрилася брижами, схожими на киплячу воду. Вночі серія поштовхів прокотилася від Алушти до Севастополя. Тоді загинули троє людей, кілька десятків було поранено. Були зруйновані будинки у містах та передгірних селах. Постраждав Воронцовський палац та Генуезька вежа.

Але подібні землетруси, з осередком у безпосередній близькості, для України є рідкістю. Щороку до нас доходять кілька десятків відлуння далеких землетрусів, більшість з яких магнітудою менш як 3 бали. Тобто їх фіксують лише прилади та не відчувають люди.

Найбільш сейсмічно чутливі регіони – Крим, Одеська область та Закарпаття. Саме там спостерігають основні підземні поштовхи.

Основну загрозу у цьому плані несе румунська зона Вранча – область, де східні Карпати переходять у південні. Іноді вона генерує підземні поштовхи, які відчувають на півдні та заході України.

Однак сейсмологи вважають, що навіть за найнесприятливішого сценарію, коливання в Україні не будуть потужнішими за 8 балів та й таке можливо не частіше, ніж раз на п'ятсот років.

При цьому прогнози загалом планетою звучать не надто обнадійливо. І кількість землетрусів цього року значно зросла. Буквально щотижня надходять про них відомості із різних країн світу.

Чому світ починає трясти все частіше?

Вчені кажуть, що сейсмічна активність зростає через глобальне потепління.

Національний центр інформації про землетрус США зараз фіксує близько 20 000 таких катаклізмів по всьому світу щороку - або приблизно 55 землетрусів на день. Щоправда, великих із них - одиниці.

Втім, самі американські вчені застерігають, що зростання кількості дрібних землетрусів пов'язане з тим, що їх навчилися краще фіксувати і встановлюють більше апаратури. Але й великих катаклізмів стає також більше.