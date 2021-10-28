Савченко та нардеп від "СН" влаштували скандал у прямому ефірі

Народна депутатка восьмого скликання Надія Савченко, а також голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький влаштували словесну перепалку в прямому ефірі, повідомляє Depo.ua.

Це сталося після того, як Радуцький запитав у Савченко, чи має вона щеплення від коронавірусу.

Водночас нардепка колишнього скликання ВР заявила, що ніхто не має права знати про те, чи вакцинована вона від коронавірусу. У відповідь вона також запропонувала депутату "провести експертизу й дізнатися".

"Ні одна експертиза не покаже, вакциновані ви, чи перехворіли. У вас або є антитіла, або їх немає" , – прокричала Савченко, пообіцявши Радуцькому зустрітися в суді. ﻿

Також Савченко проігнорувала питання, чи купувала вона COVID-сертифікат.

"Пані Надія показує всій країні, що можна порушувати законодавство України" , – заявив Радуцький.

У підсумку Савченко так і не сказала, чи робила щеплення від коронавірусу, а також де саме взяла "документ", з яким її упіймали в аеропорту прикордонники.

Нагадаємо, що Надію Савченко з сестрою Вірою затримали 22 жовтня в аеропорті "Бориспіль". Вони намагались використати підроблені сертифікати про вакцинацію для того, щоб потрапити до України. Сама народна обраниця восьмого скликання заявила, що не підробляла COVID-сертифікат. Також вона додала, що вакцинація від коронавірусу в Україні є антиконституційною. За її словами, український уряд почав "ветеринарну медицину" та "примусову вакцинацію".