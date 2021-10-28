Які авто дешевшають найповільніше: рейтинг

Рейтинг iSeeCars зробив для автомобілів, доступних на ринку США, повідомляє Судово-юридична газета.

Останні дослідження показують, що ринок уживаних автомобілів буквально божеволіє. Дійшло до того, що старий автомобіль продається дорожче за новий, тому що він доступний відразу. Через відсутність мікрочіпів постачання нових автомобілів можуть затримуватись навіть на рік.

Ця незвичайна ситуація призводить до значних змін щодо оцінки амортизації вживаних автомобілів. Нове дослідження iSeeCars аналізує 8,2 мільйона автомобілів 2016 модельного року, щоб визначити, які моделі мають найменшу та найбільшу втрату вартості. Найбільш цікавим висновком дослідження є те, що середній 5-річний автомобіль знецінився на 40,1% у 2021 році порівняно з 49,1% у 2020 році.

Згідно із дослідженням, Jeep Wrangler втратив лише 9,2% своєї вартості після п'ятого року з моменту випуску, що становить близько 2796 доларів від вартості нової моделі. На другому місці знаходиться Wrangler Unlimited із втратою 10,5%, за ним йдуть Porsche 911 (12,8%), Toyota Tacoma (13,8%) та Toyota Tundra (19,5%).

Загалом до десятки лідерів увійшли 5 спортивних моделей, з яких на шостому місці Ford Mustang (-21,0%) та на сьомому місці Chevrolet Corvette (-22,7). Восьме та дев'яте місця займають Chevrolet Camaro та Dodge Challenger із втратою 23,6% та 24,4% відповідно. На десятому місці йде Toyota 4Runner (-24,6%).

Також зазначається, що у Nissan Leaf найбільший знос за 5 років - втрата 65,1% від початкової ціни або в середньому 23666 доларів. BMW i3 знаходиться на другому місці - 63,1%, або 32 663 долари, і до п'ятірки лідерів також входять BMW 7-Series (-61,5%), Maserati Ghibli (-61,3%) і BMW X5 (-60,3%).

До першої десятки також увійшли Jaguar XF (-59,5%), BMW 5-Series (-59,1%), Audi A6 (-58,2%), Lincoln Navigator L (-57,7%) та Volvo S60 (-57,3%).