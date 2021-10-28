Продажі цигарок у США у 2020 році зросли вперше за 20 років

Американці минулого року збільшили купівлю сигарет вперше за 20 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гуртовий та роздрібний продаж зріс на 0,4% - до 203,7 млрд сигарет у порівнянні з 202,9 млрд 2019 року. Підвищення реалізації сигарет зафіксували такі найбільші виробники як Altria Group, ITG Brands LLC, Reynolds American Inc. та Vector Group Ltd.

У звіті Федеральної торгової комісії (FTC) не зазначено причини підвищення. При цьому комісія не відповіла на запит із боку The Wall Street Journal.

Раніше Altria, яка випускає, зокрема, сигарети Marlboro, називала пандемію COVID-19 як причину збільшення куріння. Як сказав головний виконавчий директор компанії, американці витрачали менше грошей на подорожі, бензин та розваги минулого року, крім того, знизилася кількість соціальних заходів, що викликало підвищення попиту на сигарети.

Тютюнові компанії у 2020 році витратили на маркетинг більше коштів - $7,84 млрд проти $7,62 млрд роком раніше. При цьому 88,5% витрат припало на знижки, зазначає WSJ.

Люди, які раніше перейшли на вейпи, також могли повернутися до звичайних сигарет через проблеми зі здоров'ям, викликані загадковим захворюванням легень у 2019 році. Зрештою його пов'язали з олією вітаміну Е у продуктах для вейпінгу з марихуаною. За словами споживачів та представників галузі, заборони на ароматизовані вейпи та підвищені податки на електронні сигарети також сприяли зростанню попиту на звичайні сигарети.

Обсяг продажу бездимних тютюнових виробів, куди входять жувальний та нюхальний тютюн, також збільшився у 2020 році - до 126,9 млн фунтів у порівнянні з 126,0 млн фунтів у попередній рік. У вартісному вираженні вони збільшилися до $4,82 млрд із $4,53 млрд у 2019 році.