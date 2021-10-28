Кузін: 100% випадків в Україні - штам "Дельта"
Вакцинація все одно продовжує ефективно захищати людей - навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+", повідомляє Україна 24.
Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Переважно мутації, які зараз відбуваються в усьому світі, сприяють тому, що зменшується ефективність вакцини. Але вакцинація, зокрема, все одно продовжує ефективно захищати людей - навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+". Зараз на території України проводиться секвенування і ми дійсно стежимо, які зараз штами в нас є або циркулюють. Секвенуванню підлягають випадки атипового перебігу коронавірусної хвороби або надважкого перебігу, тому такі штами надсилаються до національного рівня, а ми дивимося", - вказав він.
"Але зараз 100% випадків, які зафіксовані на території України, - це переважно звичайний штам "Дельта", який набагато трансмісивніший і, дійсно, він викликає те, що люди його переносять набагато важче - майже в 5-6 разів зростає в забезпеченні киснем, - набагато зараз більш важких випадків. Але те, що ми бачимо: навіть штам "Дельта" люди, які вакциновані, все одно її - саме коронавірусну хворобу, яка викликана штамом "Дельта", - переносять у більш легкій формі. У палатах інтенсивної терапії тощо їх зараз набагато менше", - розповів Кузін.