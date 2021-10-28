На Закарпатті завагітніла 11-річна, відкрито справу про зґвалтування

У Закарпатській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної дівчинки - справу кваліфіковано як зґвалтування неповнолітньої. Про це розповіла речниця ГУ Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, повідомляє Укрiнформ.

За її словами, після публікації в соцмережах та місцевих ЗМІ інформації про вагітність 11-річної дівчинки з Берегового поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої).

“Слідчі поліції уже мали розмову з дівчинкою та її мамою, з їхніх слів зрозуміло, що це сталося за межами області, коли дитина перебувала у Києві. Очевидно, батько дитини не закарпатець” , - сказала Дан.

За санкцією статті чоловіку, якого зараз розшукують, загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років.

Про вагітність дівчинки розповів у Фейсбуці місцевий журналіст Михайло Папіш. За його словами, майбутню маму взяли на облік у Берегівській райлікарні, народити вона має наприкінці листопада.