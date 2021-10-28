Через сходження вагонів затримуються десятки поїздів
"Укрзалізниця" попередила про затримку багатьох поїздів через сходження вантажних вагонів на Житомирщині.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, потяг №105 Київ — Одеса затримається до 6 годин.
На 5 годин затримаються потяги №41 Дніпро — Трускавець, №771 Київ — Хмельницький та №110 Львів — Херсон.
Затримка до 4 годин у поїздів:
- №769 Київ — Кам'янець-Подільський;
- №357 Київ — Рахів;
- №763 Київ — Одеса;
- №747 Київ — Львів;
- №145 Київ — Ізмаїл;
- №82 Ужгород — Київ;
- №22 Трускавець — Харків;
- №138 Хмельницький — Лисичанськ;
- №49 Київ — Трускавець;
- №41 Трускавець — Дніпро;
- №50 Трускавець — Київ;
- №770 Кам'янець-Подільський — Київ;
- №14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
- №30 Ужгород — Київ;
- №70/69 Маріуполь — Львів;
- №69/70 Львів — Маріуполь;
- №145 Ізмаїл — Київ;
- №772 Хмельницький — Київ;
- №134 Рахів-Миколаїв;
- №88 Ковель — Новоолексіївка;
- №771 Київ — Хмельницький;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
- №715 Київ — Перемишль.
Потяг №81 сполученням Київ — Ужгород затримується на 2 години.
В "Укрзалізниці" обіцяють до 10:00 відкрити уповільнений рух цією ділянкою.