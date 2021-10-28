Через сходження вагонів затримуються десятки поїздів

"Укрзалізниця" попередила про затримку багатьох поїздів через сходження вантажних вагонів на Житомирщині.

Про це йдеться в повідомленні﻿ компанії.

Так, потяг №105 Київ — Одеса затримається до 6 годин.

На 5 годин затримаються потяги №41 Дніпро — Трускавець, №771 Київ — Хмельницький та №110 Львів — Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

№769 Київ — Кам'янець-Подільський;

№357 Київ — Рахів;

№763 Київ — Одеса;

№747 Київ — Львів;

№145 Київ — Ізмаїл;

№82 Ужгород — Київ;

№22 Трускавець — Харків;

№138 Хмельницький — Лисичанськ;

№49 Київ — Трускавець;

№41 Трускавець — Дніпро;

№50 Трускавець — Київ;

№770 Кам'янець-Подільський — Київ;

№14/114 Чоп, Солотвино — Київ;

№30 Ужгород — Київ;

№70/69 Маріуполь — Львів;

№69/70 Львів — Маріуполь;

№145 Ізмаїл — Київ;

№772 Хмельницький — Київ;

№134 Рахів-Миколаїв;

№88 Ковель — Новоолексіївка;

№771 Київ — Хмельницький;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

№715 Київ — Перемишль.

Потяг №81 сполученням Київ — Ужгород затримується на 2 години.

В "Укрзалізниці" обіцяють до 10:00 відкрити уповільнений рух цією ділянкою.