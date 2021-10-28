Через сходження вагонів затримуються десятки поїздів

Через сходження вагонів затримуються десятки поїздів
Фото: Facebook

"Укрзалізниця" попередила про затримку багатьох поїздів через сходження вантажних вагонів на Житомирщині.

Про це йдеться в повідомленні﻿ компанії.

Так, потяг №105 Київ — Одеса затримається до 6 годин.

На 5 годин затримаються потяги №41 Дніпро — Трускавець, №771 Київ — Хмельницький та №110 Львів — Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

  • №769 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №357 Київ — Рахів;
  • №763 Київ — Одеса;
  • №747 Київ — Львів;
  • №145 Київ — Ізмаїл;
  • №82 Ужгород — Київ;
  • №22 Трускавець — Харків;
  • №138 Хмельницький — Лисичанськ;
  • №49 Київ — Трускавець;
  • №41 Трускавець — Дніпро;
  • №50 Трускавець — Київ;
  • №770 Кам'янець-Подільський — Київ;
  • №14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
  • №30 Ужгород — Київ;
  • №70/69 Маріуполь — Львів;
  • №69/70 Львів — Маріуполь;
  • №145 Ізмаїл — Київ;
  • №772 Хмельницький — Київ;
  • №134 Рахів-Миколаїв;
  • №88 Ковель — Новоолексіївка;
  • №771 Київ — Хмельницький;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №715 Київ — Перемишль.

Потяг №81 сполученням Київ — Ужгород затримується на 2 години.

В "Укрзалізниці" обіцяють до 10:00 відкрити уповільнений рух цією ділянкою.

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