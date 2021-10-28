У США заговорили про введення четвертої дози COVID-вакцини

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) допустили можливість запровадження четвертого щеплення проти коронавірусу. Зокрема, людям, у яких фіксується помірна й тяжка форма імунодефіциту, повідомляє Обозреватель.

Щеплення пропонують робити мРНК-вакцинами. Про це йдеться у нових рекомендаціях американських фахівців з охорони здоров'я.

Додаткову дозу радять робити вже вакцинованим людям віком від 18 років із помірним або тяжким імунним порушенням через стан здоров'я, прийом імуносупресивних ліків або лікування імунодефіцитом.

Якщо вони отримали одну чи дві ін’єкції (залежно від того чи іншого препарату), а також бустерну, то четверте щеплення можна робити через шість місяців після третього. Серед препаратів для такої імунізації називають мРНК-вакцини Pfizer&BioNTech, Moderna або Janssen.

"Вакцини проти COVID-19, схвалені FDA, не є живими і тому можуть безпечно вводитися людям із ослабленим імунітетом" , – йдеться в заяві CDC.

Наголошується, що під час досліджень у таких осіб в обмеженій кількості спостерігалася знижена ефективність препарату порівняно з учасниками без ослабленого імунітету.

Додаткове щеплення проти COVID-19 у США розглядатиметься для людей:

з активним лікуванням пухлин та гематологічних злоякісних новоутворень;

після трансплантації органів та у разі прийому імуносупресивної терапії;

які отримують терапію CAR-T-клітинами або мають гематокрит (HCT) протягом двох років після трансплантації чи прийому імуносупресивної терапії;

з помірним або тяжким первинним імунодефіцитом (наприклад, синдром Ді Джорджі, синдром Віскотта-Олдріча);

із запущеною ВІЛ-інфекцією.