Усік прокоментував зміну тренера в команді Джошуа
Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик висловив свою думку про бажання британця Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем з українцем, повідомляє УНІАН.
Усик заявив, що в його команді все прекрасно, а що відбувається в таборі Джошуа - це його особисті проблеми.
"Звичайно, я бачив відео, тому що ми збираємо всю інформацію. Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні Джошуа. Нехай він робить все, що хоче. Слава Богу, в моїй команді все в порядку, кожен її член на своєму місці, тому все добре", - наводить слова Усика Daily Mail.
Нагадаємо, у вересні цього року Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO.
Усик-Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.