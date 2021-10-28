Kia втретє представила новий Sportage

Компанія Kia провела презентацію нового покоління моделі Sportage. Ні, це не розіграш. Річ у тому, що після корейського та європейського дебюту оцінити новинку запропонували американським споживачам, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що світовий дебют кросовера Kia Sportage нового покоління відбувся минулого літа, трохи пізніше анонсували гібридну версію, потім у вересні показали вкорочений варіант для Європи. Тепер можливість долучитися до нового витвору корейських майстрів з'явився у жителів Північної Америки.

Ліворуч Kia Sportage X-Pro, праворуч – Sportage SX. Джерело: Kia

У США презентували повнорозмірний (корейський) варіант моделі завдовжки 4660 мм, яка на 145 мм більша за європейську версію і на 175 мм перевищує цей параметр моделі-попередника. Колісна база (2755 мм) більша на 75 та 85 мм відповідно.

Головні технічні відмінності американської версії полягає у асортименті силових агрегатів. На домашньому та європейському ринках Sportage комплектується турбованими моторами, а ось у США покупцям запропонують безнаддувний 2,5-літровий 190-сильний GDI з комбінованим упорскуванням палива. У парі з ним працюватиме 8-ступіневий "автомат" зі звичайним важелем, замість "шайби", як на інших ринках. Покупці зможуть обирати між переднім чи повним приводом.

Крім того, новинка буде доступна у двох нових версіях – X-Line та X-Pro. Перша відрізняється 19-дюймовими, іншими бамперами з хромованими вставками, чорними корпусами дзеркал, потужнішими рейлінгами та чорними окладами скла. "Позашляхова" версія X-Pro отримала 17-дюймові матово-чорні диски із "зубастими" шинами BFGoodrich, протитуманні LED-фари, додатковий режим Snow, підігрів лобового скла та форсунок омивачів. У виконанні X-Pro Prestige до цього списку додадуться потужні світлодіодні фари-прожектори, вентиляція передніх крісел та електропривод переднього пасажирського сидіння.

Ліворуч Kia Sportage SX, праворуч – "позашляховий" X-Pro. Джерело: Kia

Вироблятимуть Kia Sportage на заводі компанії в штаті Джорджія, де вже збирають моделі K5, Sorento та Telluride. У дилерів новинка очікується на початку наступного року.