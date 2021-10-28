Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Подвійний рай"

Популярна українська співачка Тіна Кароль випустила кліп на нову пісню "Подвійний рай". Артистка постала перед шанувальниками у новому еротичному образі, повідомляє Обозреватель.

Відповідний ролик вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Повну версію кліпу на нову пісню опублікували на офіційному акаунті співачки в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тіна Кароль у новій фотосесії. Джерело: instagram.com/tina_karol

Про що кліп Тіни Кароль "Подвійний рай"

У новій роботі Тіна Кароль постала у новому еротичному образі. Вона зробила собі чубок і приміряла він кілька відвертих образів в "Total black" . У кліпі артистка демонструвала, як заряджала зброю і стріляла в ціль, як сексуально вигиналася і лежала в ліжку.

Кадри з нового кліпу Тіни Кароль.

Нагадаємо, співачка в анонсі альбому писала про те, що її музична робота – це повість про кохання. У ній є пронизливі тексти та мотиви меланхолії. Також вона зазначала, що присвятила альбом "одній людині та відносинам" і "своїй свободі". До речі, стиль альбому Тіни Кароль виконаний у ритм-н-блюзі.