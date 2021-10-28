Арестович заявив, що безпілотники не заборонені Мінськими угодами

Безпілотники турецького виробництва Bayraktar, які українські військові вперше використали проти артилерії бойовиків на Донбасі, не заборонені Мінськими угодами, повідомляє Ділова столиця.

Таку заяву зробив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Наш".

"Я не бачу там жодної згадки про порушення Мінських угод. Німці закликали сторони до стриманості. Це я бачив і чув. Bayraktar не заборонені Мінськими угодами. Я не знаю, про що говорить спікер, я можу сказати, що містить цей комплекс додаткових заходів щодо режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року" , — поінформував Арестович.

Нагадаємо, у вівторок, 26 жовтня, Україна вперше застосувала на Донбасі ударні безпілотники Bayraktar TB2, раніше закуплені в Туреччині. Водночас прессекретар МЗС Німеччини Андреа Зассе заявила, що дрони використовують усі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ.