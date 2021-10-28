Підлітки тепер можуть видаляти свої фото з пошуку Google

Google дозволив підліткам видаляти свої фото з результатів пошуку. Таке нововведення дозволить молодим людям краще контролювати свій цифровий слід, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Відповідно до нової політики будь-яка людина молодше 18 років, а також її батьки або опікуни тепер можуть вимагати видалити зображення з результатів пошуку, виконавши кілька простих кроків" , - пояснили в компанії.

Зазначається, що для видалення зображення Google попросить повідомити деякі особисті дані неповнолітнього - ім’я та вік, а також надати URL-адреси фотографій, які потрібно видалити та умови пошуку, за якими знімки з'являються в пошуковій видачі.

Важливо зауважити, що видалення зображення з результатів пошуку Google не видаляє його з Інтернету.