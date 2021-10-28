У Китаї ввели обмеження щодо висоти хмарочосів

﻿У Китаї запровадили обмеження щодо висоти хмарочосів, які планують будувати. Висота залежатиме від розміру конкретного міста та кількості населення в ньому, повідомляє Букви.

У містах з населенням понад 3 мільйони осіб заборонено будувати хмарочоси висотою понад 500 метрів.

Також існують обмеження щодо будівництва хмарочосів висотою понад 250 метрів. Їх дозволено будувати лише з дотриманням суворих обмежень. При цьому, населення міста має бути не менше 3 млн осіб.

Усі житлові будівлі висотою понад 80 метрів та адміністративні будівлі висотою понад 100 метрів мають відповідати місцевим стандартам щодо протипожежної безпеки. Інакше уряд не надасть дозвіл на їх будівництво.

Також у Китаї заборонили будувати хмарочоси в історичних районах, об’єктах культурної спадщини та в районах з інтенсивним рухом транспорту.