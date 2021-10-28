У Tesla замовили найбільшу партію автомобілів

Найстаріша у світі компанія з прокату автомобілів Hertz Global Holdings замовила у Tesla 100 000 електрокарів – як перший крок з електрифікації свого парку, повідомляє Autoconsulting.

Для Tesla це буде покупка на 4,2 мільярда доларів. При цьому Hertz викупить 1/10 того, що Tesla може зробити за рік. Таким чином, Hertz зможе «струснути» весь ринок автопрокату та «відігнати» конкурентів. Також Hertz порушує одну із основних традицій цього бізнесу, покриваючи повну ціну за добре обладнані автомобілі, а не за типові дешеві моделі.

За словами джерел Bloomberg, Hertz отримає всі електрокари протягом наступних 14 місяців, проте седани Tesla Model 3 будуть доступні для оренди в США та деяких частинах Європи з початку листопада.

Hertz вже планує розвивати свою інфраструктуру зарядних станцій і врешті-решт оновити весь свій півмільйонний автопарк по всьому світу.

Нагадаємо, що у травні 2020 р. Hertz оголосила про банкрутство. Але після приходу нових власників Knighthead Capital Management та Certares Management компанія почала змінювати стратегію. До кінця 2021 року Hertz може повернутися на біржу.