Зеленський привітав українців із 77-річчям звільнення від нацистських загарбників

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять захисників України на честь 77-річчя визволення країни від німецьких окупантів. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі

Також у 77-ті роковини вигнання з України нацистських загарбників Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті воїнів, які віддали своє життя за визволення рідної землі під час Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві. Воїни почесної варти встановили вінок біля Вічного вогню.

"Роки нацистської окупації України – жахливий, чорний період нашої історії. Її наслідками стали понад 700 зруйнованих міст та містечок, близько 30 тисяч українських сіл. Сотні сіл були спалені разом із жителями. Тисячі зруйнованих лікарень та шкіл. Голокост. Бабин Яр у Києві, Янівський концтабір у Львові, Дробицький Яр у Харкові, Богданівка Миколаївської області… Мільйони жертв… Мільйони остарбайтерів… Мільйони скалічених доль… І це – мільйони причин, чому ми, українці, завжди пам'ятатимемо воїнів, загиблих у тій жахливій війні, і чому схиляємо голів перед співвітчизниками, які своїм героїзмом зробили неоціненний внесок у світ, стали прикладом для нового покоління українських захисників та захисниць, які захищають Україну на сході" , – зазначив Президент.

У церемонії пам'яті також взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем'єр-міністр Денис Шмігаль, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.