Ірина Федишин показала яскраві фото із Туреччини

Українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком і синами відпочиває в Туреччині. Артистка ділиться яскравими світлинами, на яких показує моменти з відпустки, у соціальних мережах, повідомляє 24 Канал.

Поки в Україну йде холод, Ірина Федишин з найріднішими відправилася до моря. Виконавиця позувала в надзвичайно красивій локації, одягнувши короткі джинсові шорти та корсет малинового кольору. Таке вбрання було дуже спокусливим і підкреслило витончену фігуру знаменитості. З взуття Ірина надала перевагу білим кросівками.

Фото з інстаграму співачки