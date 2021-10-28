Facebook запідозрили в порушенні американського законодавства

Компанію Facebook запідозрили в можливому порушенні американського законодавства.﻿ Про це, посилаючись на американські ЗМІ, повідомляє УНІАН.

На цей момент Федеральна торгова комісія США вивчає внутрішні документи компанії Facebook (Facebook Papers), передані колишньою співробітницею компанії Френсіс Хоген.

Триває перевірка того чи вказують Facebook Papers, що компанія могла порушити угоду агентством з питань конфіденційності від 2019 року. У рамках цієї Угоди Facebook заплатив рекордний штраф у розмірі $5 млрд.

Інформацію про перевірки підтвердив сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, який зазначив, що комісія перевіряє, чи не приховав Facebook від регулятора інформацію з внутрішніх перевірок.

За словами колишнього голови Комісії Вільяма Ковачича, влада вивчає, чи був Facebook зобов'язана попереджати користувачів про можливі ризики, виявлені під час внутрішніх перевірок.