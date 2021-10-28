РФ не може сформулювати, як вона розуміє Мінські угоди - Україна в ТКГ

Представники Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не можуть пояснити своє бачення Мінських угод, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у заяві Української делегації в ТКГ.

Зазначається, що під час чергового засідання ТКГ, яке відбулося 27 жовтня у відеоформаті, російська сторона так і не спромоглася сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості.

"Російська сторона так і не змогла сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості. Українська делегація ще раз наголосила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав "нормандського формату", а також весь пакет Мінських домовленостей. І доки російські представники не зможуть визначити - між ким укладені ці документи, розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини складно" , - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що, згідно з доповіддю глави СММ ОБСЄ, на Донбасі почастішали випадки перешкоджання діяльності Місії з боку російських збройних формувань.

"Серед них: обмеження свободи пересування, спроби радіопридушення каналів управління спостережних БПЛА СММ ОБСЄ тощо. Із 27.07.2020 (дати встановлення додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню) зафіксовано 744 випадки обмеження діяльності СММ ОБСЄ: 668 на непідконтрольній території, 71 - на контрольованій урядом України території та п’ять у сірій зоні" , - наголошують українські представники.

Вони заявляють, що системні обмеження діяльності ОБСЄ з боку окупаційної адміністрації не лише грубо порушують головні принципи мирного врегулювання, а й "свідчать про небажання російської сторони виконувати частину домовленостей у "нормандському" та Мінському форматі щодо безпеки".

Крім того, наголошується, що російська сторона продовжує обмежувати можливості перетину лінії розмежування громадянами, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, навіть попри численні заклики української сторони дозволити громадянам, які проживають в ОРДЛО, отримати допомогу з боку України (пенсії та соцвиплати).

"Під час засідання гуманітарної підгрупи було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв’язку з конфліктом на непідконтрольній території. Проте російські представники цю ідею не підтримали. Також російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А. Косяка: обговорювати її вони не виявили бажання" , - наголошують в Українській делегації.

Там зазначають, що учасники підгрупи із соціальних та економічних питань продовжували обговорювати поточні питання водопостачання та мобільного зв'язку на окупованих територіях.

Також погодили розглянути можливість продовження платіжних карток "Ощадбанку" для виплати пенсій через погіршення епідемічної ситуації із COVID-19.