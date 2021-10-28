ВООЗ: Європа – єдиний регіон, де зростає захворюваність на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що за останній тиждень у всьому світі кількість випадків зараження та смертей від COVID-19 неістотно збільшилася: виявлено понад 2,9 мільйона нових випадків та понад 49 тисяч нових випадків смерті, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому, європейський регіон четвертий тиждень поспіль повідомляє про збільшення кількості нових випадків COVID-19 (зростання на 18% порівняно з попереднім тижнем).

У регіонах Європи та Південно-Східної Азії зареєстровано збільшення нових щотижневих смертей від COVID-19 на 14% та 13% відповідно порівняно з попереднім тижнем.

Найбільше зниження нових щотижневих випадків було зареєстровано у регіоні західної частини Тихого океану (17%) та в Африканському регіоні (21%).

Загалом, із 18 по 24 жовтня у світі виявили збільшення кількості інфікованих COVID-19 на 4%.