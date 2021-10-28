Київ можуть перевести до "червоної" зони вже завтра

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві в п'ятницю, 29 жовтня, може ухвалити рішення про посилення карантину в столиці України у зв'язку зі стрімким погіршенням ситуації з коронавірусом﻿. Про це, посилаючись на Facebook-сторінку заступника голови КМДА Миколи Поворозника, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, у Києві третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто фактично на порозі "червоної" зони.

"Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС уже завтра" , — написав заступник голови КМДА.

Поворозник додав, що Київ нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.