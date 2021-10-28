МОЗ може збільшити список областей у "червоній" зоні

Міністерство охорони здоров'я не виключає запровадження червоного рівня епіднебезпеки у ще більшій кількості регіонів, повідомляє Укрiнформ.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Вже 8 областей перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. З 30 жовтня до них доєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Таким чином посилений карантин торкнувся вже більшості українських областей. Не виключено, що цей перелік буде зростати, адже сьогодні лише три області відповідають жовтому рівню епіднебезпеки" , - сказав Кузін.

Він нагадав, що існує два способи зупинити поширення коронавірусної хвороби: вакцинація та посилення протиепідемічних заходів.

Так, за його словами, наразі понад 66% ліжок, виділених для лікування хворих на COVID-19, вже зайняті. Станом на 27 жовтня у стаціонарах перебуває 41 331 пацієнт із коронавірусною хворобою та ще 6 тисяч осіб із підозрою на COVID-19.

Водночас за словами Кузіна, за 26 жовтня кількість викликів екстреної меддопомоги сягнула 55 тисяч.

"Я закликаю громадян викликати медиків лише при наявності конкретних симптомів — біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менш як 92%. Висока температура не є сама по собі підставою для виклику бригади екстреної меддопомоги. Викликаючи лікарів без достатніх на те симптомів у час пандемії, це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги" , - сказав Кузін. ﻿

Головний держсанлікар нагадав, що обмеження червоного рівня передбачають заборону на роботу закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлення на виніс. А також - роботу торгівельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів, проведення масових і спортивних заходів, окрім офіційних, без глядачів, роботу закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас якщо 100% працівників та відвідувачів цих закладів будуть повністю вакциновані та матимуть або зелений ковід-сертифікат або негативний ПЛР тест, дійсний 72 годин, то вказані обмеження не застосовуватимуться.

Робота банків, АЗС, продовольчих, ветеринарних магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Робота пунктів та центрів вакцинації у регіонах із червоним рівнем епіднебезпеки не забороняється.