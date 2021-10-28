Осінній образ у пальті від Каті Осадчої

Українська телеведуча Катя Осадча потішила шанувальників новим фото. Вона показала варіант елегантного осіннього аутфіту, який підійде для роботи та святкових виходів, повідомляє 24 Канал.

Телеведуча є однією з тих жінок, які показують, як будь-де та будь-коли можна виглядати неперевершено. Катя обожнює позувати на камеру в атмосферних локаціях. Цього разу нею став осінній хвойний ліс.

Осадча постала перед об'єктивом біля розкішного автомобіля. Вона була одягнена в пальто світло-коричневого кольору довжини нижче колін.