У "Слузі народу" виступили за повне перезавантаження Кабміну

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда вважає необхідною заміну всього складу Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем, повідомляє Українська правда.

"Кабмін потребує кардинального перезавантаження. Більше того – це питання перезріло. Ідеальний час для зміни складу був у травні цього року, у перерві між сплесками пандемії. Час ще терпить, але на проведення ротацій у виконавчій владі його майже не залишилося" , – вважає нардеп.

На його думку, насамперед потрібно міняти прем'єр-міністра Шмигаля.

"Денис Шмигаль був хорошим прем'єром, але перестав відповідати поточним викликам. Люди, які добре знають нинішнього прем'єра, кажуть, що він трудоголік і живе роботою. Це чудова якість для виконавця.

Але в нашій нинішній ситуації у прем'єрському кріслі має перебувати людина, яка здатна бути якісним комунікатором, мати стратегічне бачення розвитку України, розуміти майбутні загрози для країни та вміти їм заздалегідь запобігати" , – заявив Дунда.

На його думку, прем'єр та інші міністри мають бути помічниками реалізації політики президента, а не просто виконавцями його доручень.

"У цього Кабміну були всі шанси спрогнозувати і зростання цін на сировину на світових ринках, і нову хвилю пандемії коронавірусу, і використання РФ усіх інструментів для просування "Північного потоку-2". Передбачати і підготуватися. А не гасити пожежу, коли вона вже спалахнула" , - дорікнув уряду Дунда.

Водночас він зазначив, що Кабмін "допоміг хоч якось пережити коронавірус, локдауни та інші неприємності".