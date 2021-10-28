Президентські стипендії та армія: повістка Кабміну 28 жовтня
Кабінет міністрів збереться на засідання у четвер, 28 жовтня, щоб розглянути низку питань, серед яких - проект закону про призначення президентської стипендії та зміни до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства, повідомляє Вести.
Кабмін розгляне проекти ухвал:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;
- про внесення змін до деяких законів України про харчові продукти та інші об'єкти санітарних заходів;
- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження електронних перевірок (е-аудиту);
- про Національну програму інформатизації;
- про делегацію України для участі у дванадцятій Конференції міністрів Світової організації торгівлі;
- про внесення змін до списку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла.
На порядку денному низка розпоряджень, зокрема:
- про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2021 рік;
- про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення 70-річчя від дня народження Назарія Яремчука;
- про затвердження плану заходів щодо підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження Богдана Ступки;
- про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2021 рік;
- про виділення коштів для відшкодування витрат, пов'язаних із наданням Грецькій Республіці та Турецькій Республіці допомоги з ліквідації наслідків лісових пожеж;
- про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.