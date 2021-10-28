Президентські стипендії та армія: повістка Кабміну 28 жовтня

Кабінет міністрів збереться на засідання у четвер, 28 жовтня, щоб розглянути низку питань, серед яких - проект закону про призначення президентської стипендії та зміни до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства, повідомляє Вести.

Кабмін розгляне проекти ухвал:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;

про внесення змін до деяких законів України про харчові продукти та інші об'єкти санітарних заходів;

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження електронних перевірок (е-аудиту);

про Національну програму інформатизації;

про делегацію України для участі у дванадцятій Конференції міністрів Світової організації торгівлі;

про внесення змін до списку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;

про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла.

На порядку денному низка розпоряджень, зокрема: