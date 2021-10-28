У Південній Кореї заявили, що Кім Чен Ин "скинув" 20 кг

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів, проте у нього немає проблем зі здоров'ям, повідомляє Ділова столиця.

У Національній службі розвідки Південної Кореї заявили, що раніше вага лідера КНДР становила близько 140 кг.

Спецслужба Південної Кореї оприлюднила останні дані, аби спростувати чутки, що нібито влада Північної Кореї використовує двійника Кім Чен Ина на публічних заходах через проблеми зі здоров’ям у справжнього лідера країни.

Зазначається, що офіційний Сеул використовував штучний інтелект та інші наукові методи для дослідження здоров’я Кім Чен Ина.